Seks løver drept i naturreservat i Kenya

NTB

Seks løver er drept i en nasjonalpark i sørlige Kenya, et stort tilbakeslag for bevaringsarbeid i regionen.

Ifølge Kenyas viltforvaltning (KWS) ble løvene drept etter å ha angrepet geiter og en hund i landsbyer nær Amboseli nasjonalpark.

– Dessverre er dette ikke en isolert hendelse, sa KWS i en uttalelse lørdag.

KWS opplyser videre at tjenestemenn har møtt lokalbefolkningen for å prøve å finne en løsning på de gjentatte konfliktene mellom dyr og folk i regionen, men sa ikke hva som var avtalt.

Mennesker som bor ved naturreservat i Kenya, klager ofte over at løver og andre rovdyr dreper deres gårdsdyr og kjæledyr. Samtidig står Kenyas mangfoldige dyreliv overfor stadige trusler fra klimaendringer, krypskyting, avskoging og tap av reservat.

Amboseli nasjonalpark er hjem til noen av Kenyas mest verdsatte ville dyr, blant annet elefanter, geparder, bøfler og sjiraffer. Dyrelivet er også et stort trekkplaster for Kenyas turistindustri, som er svært viktig for landets økonomi.