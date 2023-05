Tenåring skjøt og drepte tre og såret seks i USA

Skyteangrepet skjedde i et boligstrøk i byen Farmington nordvest i delstaten New Mexico mandag. Foto: Susan Montoya Bryan / AP / NTB

NTB

En 18-åring er drept av amerikansk politi utenfor en kirke etter at han hadde skutt og drept tre personer og såret seks andre i en by i delstaten New Mexico.