Lukasjenko viste seg offentlig igjen

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko dukket mandag opp på bilder og i en video, trolig i et forsøk på å avlive rykter om sviktende helse. Foto: Presidentens kontor / AP / NTB

NTB

Belarus' autoritære leder Aleksandr Lukasjenko har vist seg offentlig igjen, etter flere dagers fravær og rykter om sviktende helse.

Mandag meldte landets statlige nyhetsbyrå Belta at Lukasjenko hadde besøkt et av luftforsvarets anlegg, og et foto av det angivelige besøket ble også lagt ut på presidentens nettside. Senere dukket det også opp en video på Telegram.

Ryktene om Lukasjenkos helse begynte å svirre etter at han var gjest under en militærparade i Moskva 9. mai. På bildene derfra så han blek og oppblåst ut, og han hadde bandasje på den ende armen. Han sto over en planlagt sammenkomst i Kreml og fløy i stedet hjem til Minsk.

Hjemme meldte han de neste dagene avbud til ulike tilstelninger, og enkelte mente å vite at han var innlagt på sykehus.

På mandagens bilder har 68-åringen fortsatt bandasje rundt den ene armen, og stemmen er svak og hes i videoen som er lagt ut.