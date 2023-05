Tysk sykepleier dømt til livstid for drap på pasienter

NTB

En tysk sykepleier har blitt dømt til livstid i fengsel for to drap og seks drapsforsøk etter at han bedøvet pasienter så de ikke skulle plage han på jobb.

Den unge mannen innrømmet i retten å ha injisert medisiner til pasienter på et sykehus i München for å holde dem bedøvet. Ifølge mannen gjorde han det for å sørge for at pasientene ikke plagde han, da han ofte drakk mye alkohol før han skulle på jobb og trengte tid til å sove av seg rusen i løpet av vakten.

Ifølge tiltalen ble pasientene bedøvet med beroligende midler, adrenalin og blodfortynnende medisiner. Mannen jobbet som geriatrisk sykepleier, som vil si at han ivaretok eldre pasienter med sammensatte sykdomsbilder.

En 80 år gammel pasient og en 89 år gammel pasient døde i 2020 som følge av mannens handlinger på sykehuset i München.

På grunn av sakens alvorlighetsgrad understreker domstolen i München at mannen sannsynligvis ikke vil være kvalifisert for tidlig løslatelse etter 15 år i fengsel. Retten nedla mannen også et livslangt forbud mot å jobbe som sykepleier.