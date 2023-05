Østerriksk tog spilte Adolf Hitler-tale over høyttaler

Et tog fra Austrian Federal Railways (OeBB). Illustrasjonsfoto.

De ansatte på toget skal ikke ha vært i stand til å stoppe opptaket.

Reisende på et tog på vei til Wien i Østerrike fikk seg et sjokk på søndag. Istedenfor de vanlige kunngjøringene under togturen ble det avspilt taler og uttalelser fra Adolf Hitler.

Det skriver BBC.

I tillegg til talen ble det også avspilt lyd der man kunne høre en gruppe mennesker rope «Heil Hitler» og «Sieg Heil».

Ifølge en passasjer på toget var alle om bord rystet over det de hørte.

Den østerrikske togoperatøren OEBB forteller at det har vært flere slike tilfeller de siste dagene.

Fikk ikke stoppet

Austrian Railways sier i en uttalelse at de har politianmeldt hendelsen. Illustrasjonsfoto.

David Stoegmueller, som var på toget, sa at talen til den nazistiske tyske lederen ble spilt over togets intercom kort tid før det ankom Wien.

– Vi hørte to tilfeller, Først var det 30 sekunder av en Hitler-tale, og så hørte jeg «Sieg Heil», fortalte Stoegmueller

Ifølge Stoegmueller var ikke togpersonalet i stand til å stoppe opptaket og kunne heller ikke gi egne kunngjøringer.

I en uttalelse sier Austrian Railways at de tar tydelig avstand fra innholdet og at saken er politianmeldt.

Gråt

Stoegmueller sa at han hadde mottatt en e-post fra en mann som var på toget med en gammel dame som hadde overlevd i konsentrasjonsleirene. «Hun gråt», sa han.

Han fortalte videre at en annen passasjer bemerket at når tog i andre land hadde tekniske problemer, innebar det at klimaanlegget var ute av drift.

– I Østerrike er det tekniske problemet Hitler, skal mannen ha sagt.

Hitler ble født i Østerrike, men emigrerte til Tyskland i 1913 i ung alder.