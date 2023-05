Etterretning: 150.000 russiske soldater forbereder seg på ukrainsk motoffensiv

Ifølge observasjoner av russiske troppebevegelser står mer enn 150.000 russiske soldater klare til å forsvare okkuperte områder i Sør-Ukraina.

Troppene skal være konsentrert i Zaporizjzja og Kherson. Her står russerne allerede sterkt, men ifølge ukrainsk etterretning tyder mye på at det er her Putins tropper venter at Ukraina vil slå til når motoffensiven starter.

– Vi ser ikke at tropper trekkes tilbake fra Zaporizjzja eller Kherson oblaster. Ja, de gjør visse bevegelser, de fjerner noen ting, evakuerer noen mennesker, plyndrer, men vi ser ikke at militære enheter trekkes tilbake. I Enerhodar, for eksempel, karrer de til seg alt de kan, som biler og medisinsk utstyr, men de trekker seg ikke. De er tydelig klar over at det vil bli kamper der, sier talsmann for Ukrainas Defense Intelligence, Andrii Cherniak, skriver Ukrainska Pravda.

Russiske kamuflasjemanøvre



Han sier at hovedmålet til den russiske okkupasjonsstyrken trolig er å holde sine nåværende stillinger før offensiven starter, og at Russland ikke har militær kapasitet til å gå på offensiven.

– Russerne bruker den såkalte «evakueringen» fra de okkuperte områdene i Sør-Ukraina som en kamuflasjemanøver for å gjennomføre kontraetterretnings- og filtreringsoperasjoner. De tvangsdeporterer også Ukrainas støttespillere fordi de frykter at partisanbevegelser kan dukke opp, uttaler Andrii Cherniak.

Intensiverer produksjon av ammunisjon



Samtidig meldes det om at Ukrainas forsvarsindustri intensiverer produksjonen av ammunisjon. Underskudd på ammunisjon ved fronten er mest akutt for sovjetisk kaliberammunisjon, som ukrainske styrker bruker mye av.

I Mariupol skal russerne ha bygd enorme festningsverk som forberedelser til forsvar av byen.

Det er ventet at Ukraina kan komme til å prøve et gjennombrudd mot Azovhavet for å splitte de russiske styrkene i to, og dermed hindre de russiske forsyningslinjene til Krimhalvøya.

