Japan anklager Nord-Korea for milliardtyveri av kryptovaluta

Japans kryptobørser har blitt frastjålet milliarder i kryptovaluta siden 2017, ifølge et britisk analyseselskap. De anklager Nord-Korea for å stå bak. Illustrasjonsfoto: Toru Hanai / AP / NTB

NTB

En hackergruppe med tilknytning til Nord-Korea skal ha stjålet 721 millioner dollar i kryptovaluta fra Japan siden 2017, ifølge et britiske analyseselskap.

Det tilsvarer 30 prosent av slike tap globalt, ifølge analyseselskapet Elliptic, som siteres av den japanske næringslivsavisen Nikkei. Elliptic bruker teknologi som sporer og identifiserer pengeoverføringer på blokkjeden der det kjøpes og selges kryptovaluta.

Det antas at Nord-Korea har stjålet kryptovaluta fra andre land for å få tak i utenlandsk valuta de kan bruke for å finansiere sitt missilprogram. Dette kan i tur true sikkerheten i Asia, ifølge avisen.

Peker på sanksjoner

Internasjonale sanksjoner gjør det vanskelig for Nord-Korea å skaffe seg utenlandsk valuta. Cyberangrep antas å være en del av nordkoreanske myndigheters strategi for å kompensere for tapet av utenlandsk valuta fra landets sterkt begrensede kullhandel.

Avsløringen kommer etter at eksperter fra FNs sikkerhetsråd i en rapport i april slo fast at Nord-Korea hadde stjålet mellom 600 millioner og 1 milliard dollar i kryptovaluta i fjor, over dobbelt så mye som i 2021.

Ifølge Elliptic har Nord-Korea stjålet 2,3 milliarder dollar i kryptovaluta fra selskaper globalt mellom 2017 og 2022. Japan ble hardest rammet av kryptotyveriene, etterfulgt av Vietnam (540 millioner dollar), USA (497 millioner dollar) og Hongkong (281 millioner dollar).

Dårlig sikkerhet

Ifølge Japans for utenrikshandel er summen de mener nordkoreanerne har stjålet – 721 millioner dollar – nesten ni ganger mer enn Nord-Koreas samlede eksport i 2021.

Det antas at hackerne har angrepet Japan og Vietnam, hvor kryptohandelen har eksplodert, fordi sikkerheten rundt kryptobørsene er redusert. Det antas at minst tre japanske kryptobørser er rammet av hackerangrepene.