NTB

Kinas spesialutsending til Ukraina kommer tirsdag til Kyiv, opplyser en ukrainsk regjeringskilde til AFP.

Besøket varer i to dager, ifølge kilden.

Kina opplyste i forrige uke at diplomaten Li Hui skal besøke både Ukraina, Russland og flere europeiske land. Reisen er et forsøk på å fremme Kinas tolvpunktsplan for å få i stand en våpenhvile i Ukraina.