Frankrike varsler mer militærstøtte til Ukraina

NTB

Frankrike skal sende enda flere stridsvogner og pansrede kjøretøy til Ukraina, og også stå for opptrening av ukrainske soldater.

Frankrike skal trene opp og utstyre flere ukrainske bataljoner med titalls pansrede kjøretøy og lette stridsvogner.

Det fremkommer i en felles uttalelse fra Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj natt til mandag etter at de to møttes i Paris sent søndag kveld.

I uttalelsen oppfordrer de to presidentene også til ytterligere sanksjoner mot Russland.

Zelenskyj ble tatt imot på en militær flyplass av Frankrikes statsminister Élisabeth Borne og utenriksminister Catherine Colonna tidligere søndag kveld.

– For hvert besøk utvides Ukrainas forsvars- og offensive evner. Båndene til Europa blir sterkere, og presset på Russland øker, tvitret Zelenskyj ved ankomsten.

Zelenskyjs siste reise utenfor Ukraina har også brakt ham til Roma, Berlin og den vesttyske byen Aachen, mindre enn 400 kilometer nordøst for Paris, for å motta den prestisjetunge Karlsprisen.

Dette var den ukrainske presidentens andre besøk i Paris siden Russlands invasjon. Han møtte Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz i den franske hovedstaden i februar.