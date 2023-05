Erdogan-utfordrer sier han vil akseptere ny valgomgang

NTB

Den tyrkiske opposisjonens presidentkandidat Kemal Kilicdaroglu sier at han vil akseptere en valgomgang nummer to hvis ingen vinner kåres etter søndagens valg.

I en tale natt til mandag, omgitt av ledere fra andre partier som støtter Kilicdaroglus allianse, sa han at han kommer til å akseptere en valgomgang nummer to 28. mai, og at han da kommer til å vinne mot sittende president Recep Tayyip Erdogan.

I talen sa Kilicdaroglu (74) at Erdogan (69) ikke har klart å oppnå resultatet han ønsket seg i søndagens valg.

Ingen av de to har klart å oppnå 50 prosent i presidentvalget søndag, ifølge foreløpige resultater fra valgkommisjonen natt til mandag.

Da 91,93 prosent valgurnene var telt opp, ledet Erdogan med 49,49 prosent, mens Kilicdaroglu hadde 44,49 prosent, ifølge en uttalelse fra kommisjonen ved 2-tiden natt til mandag norsk tid.