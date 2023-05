Erdogan sier han er klar for en ny valgomgang i Tyrkia

NTB

President Recep Tayyip Erdogan sier at han godtar en ny valgomgang dersom han ikke får over 50 prosent i søndagens presidentvalg.

– Vi vet ennå ikke om valget vil være over etter denne første runden, men hvis folket tar oss inn i en valgomgang nummer to, skal vi respektere det, sa Erdogan i en tale natt til mandag.

Han la til at hans allianse har fått flertall i valget på ny nasjonalforsamling.

Valgkommisjonen i Tyrkia har imidlertid ennå ikke kunngjort resultater fra søndagens presidentvalg og valg på ny nasjonalforsamling.

I forkant av Erdogans uttalelser viste opptellingen at han leder over utfordreren Kemal Kilicdaroglu i presidentvalget, men at ingen av dem har fått over 50 prosent. En ny valgomgang holdes 28. mai dersom ingen av dem får mer enn halvparten av stemmene.

– Selv om de endelige resultatene ikke er på plass ennå, ligger vi langt foran. Vi vet ennå ikke de endelige offisielle resultatene, og vi venter fortsatt på at folkets vilje skal komme til syne. Mens vi venter på resultatene, har jeg besluttet å holde den tradisjonelle balkongtalen på forhånd, sa Erdogan fra balkongen i partiet AKs hovedkvarter natt til mandag.

Erdogan har tidligere holdt balkongtaler fra samme sted etter hvert valg der han har blitt erklært vinner.