Biden skal diskutere gjeldstak med kongressledere

President Joe Biden snakket med journalister i Gordons Pond State Park i Rehoboth Beach i delstaten Delaware søndag, der han var på sykkeltur. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden sier at han tirsdag regner med å møte ledere for Kongressen for å diskutere gjeldstaket i landet.