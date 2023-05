EU-presidenten: Klare fremskritt under armensk-aserbajdsjansk toppmøte i Brussel

Armenias statsminister Nikol Pasjinian er søndag i Brussel for å møte Aserbajdsjans president til samtaler om Nagorno-Karabakh. Arkivfoto: Gavriil Grigorov / AP / NTB

NTB

Lederne for Armenia og Aserbajdsjan hadde søndag samtaler i Brussel om konflikten rundt Nagorno-Karabakh. De har gjort klare fremskritt, ifølge EU-presidenten.

EU-president Charles Michel var vert for møtet og snakket med de to lederne hver for seg lørdag. Ved 13-tiden søndag startet fellesmøtet, som er det femte i sitt slag med EU som megler.

Etter samtalene sa Michel at Armenias statsminister Nikol Pasjinian og Aserbajdsjans president Ilham Alijev hadde gjort klare fremskritt i diskusjonene sine med sikte på å fjerne blokkering av transport og økonomiske forbindelser i regionen.

– I grensespørsmål gjennomgikk vi fremdriften og de neste trinnene angående avgrensningen av grensen. I denne sammenhengen ble lederne enige om gjenopptakelse av de bilaterale møtene om grensespørsmål, la han til.

Et annet tegn på fremskritt var en forståelse mellom de to om at flere fanger ville bli løslatt i løpet av de kommende ukene, ifølge EU-presidenten.

Trefninger langs grensen

I dagene før møtet har det igjen vært trefninger langs grensen, med sårede soldater og minst ett dødsfall på hver side.

Pasjinian beskyldte Aserbajdsjan for å forsøke å undergrave samtalene i Brussel. Han sa det var svært lite sannsynlig at han ville signere noen fredsavtale med Alijev på møtet.

De to nabolandene har utkjempet to kriger – på begynnelsen av 1990-tallet og i 2020 – om kontroll over utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Regionen er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men befolkningen er overveiende armensk.

I den siste krigen tok Aserbajdsjan tilbake kontroll over deler av området før Russland forhandlet fram en våpenhvile. Siden da har russiske fredsbevarende styrker vært utplassert i Nagorno-Karabakh, men Armenia har i flere måneder klaget over at de er ineffektive.

Ny spenning

Spenningen blusset opp nylig da Aserbajdsjan kunngjorde 23. april at de hadde satt opp et første veikontrollpunkt ved inngangen til Lachin-korridoren, den eneste ruten som forbinder Armenia med separatistenklaven.

Den er allerede under en blokade som har ført til mangel på varer og strømbrudd.

Et annet møte mellom Pashinyan og Aliyev er allerede planlagt 1. juni i Moldova, som også involverer Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz.