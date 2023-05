Store ødeleggelser fra syklon i Bangladesh og Myanmar

To barn søker ly for regnet idet syklonen Mocha beveger seg innover Myanmar søndag. Foto: AP / NTB

NTB

Over 10.000 hus er ødelagt i Bangladesh, og flere har mistet livet i Myanmar som følge av den kraftige syklonen Mochas herjinger.

Allerede før syklonen traff kystområdene i Myanmar og Bangladesh var flere hundre tusen mennesker evakuert. Nesten én million myanmarske rohingyaflyktninger bor i området som rammes av uværet.

– Syklonen krysser nå kysten ved Cox's Bazar og Nord-Myanmar. Den vil trolig bevege seg mot nord-nordøst og fullføre passeringen over kysten ved Sittwe søndag ettermiddag, opplyste Bangladeshs meteorologiske institutt søndag morgen.

Ifølge USAs tyfonvarslingssenter er vindhastighetene i syklonen på opptil 72 meter per sekund, noe som tilsvarer kategori 5, den øverste kategorien, på Saffir-Simpson-skalaen for orkaner.

Mocha er den kraftigste syklonen i Bengalbukta på over ti år.

Flere dødsfall i Myanmar

Representant for FNs utviklingsprogram i Myanmar, Titon Mitra, advarer om at syklonen vil få dramatiske konsekvenser for flere lokalsamfunn.

– Mocha har truffet land. To millioner mennesker er i fare, og ødeleggelsene ventes å være omfattende. Vi er klare til å gi hjelp og sørge for uhindret tilgang til alle berørte lokalsamfunn, skriver han på Twitter.

Allerede søndag morgen var det meldt om flere dødsfall forårsaket av vind og regn i Myanmar, ifølge AFP. I delstaten Shan fant redningsarbeidere likene til et ektepar som hadde blitt begravd da et jordskred utløst av kraftig regn traff huset deres i byen Tachileik.

Lokale medier skriver at en annen mann mistet livet da et banyantre falt over ham i byen Pyin Oo Lwin i den sentrale Mandalay-regionen.

Ingen telefondekning

Søndag ettermiddag var flere hus, elektriske transformatorer, telefontårn, båter og lyktestolper i byene Sittwe, Kyaukpyu og Gwa i Myanmar ødelagt i stormen.

– Vi har blitt fortalt at gatene i Sittwe i Myanmar er blitt til elver der vannet renner inn i hus og hjem. Teletårnet i byen har blitt bøyd over ende av sterk vind, og i flere timer var det umulig å få kontakt med noen som bor der, forteller Cathrine Tranberg Hårsaker i Røde Kors til NTB.

Hun sier syklonen så langt har fått aller mest dramatiske konsekvenser for folk i Myanmar.

– Sittwe ligger i Rakhine, en delstat som allerede har store humanitære behov. Rundt 6 millioner mennesker har humanitære behov, og 1,2 millioner mennesker er internt fordrevne, sier hun og legger til:

– Dette er ødeleggelsen av fattige folks hus og levebrød.

Ifølge Myanmars forsvar har kraftige vindkast også revet taket av flere idrettsanlegg på Coco-øyene, sørvest for Myanmars største by Yangon.

Rammer rohingya-flyktningene

– Vinden blir sterkere. Det eneste vi har som ly er bambus og presenninger, og det gir lite beskyttelse. Vi ber til Allah om at han redder oss, sier den 21 år gamle flyktningen Mohammed Azis til nyhetsbyrået Reuters.

Over en million rohingya-flyktninger, inkludert 500.000 barn, bor i store og falleferdige flyktningleirer i Bangladesh, som er spesielt utsatt for flom og jordskred.

– Delstatsregjeringen har evakuert mange rohingyaer til flyktningleirer i Sittwe som ligger høyere oppe, sier Zaw Min Tun, en rohingya som flyktet under fordrivelsen av den muslimske minoriteten i 2017.

Han sier evakueringen skjedde uten forvarsel og at ingen av flyktningene har fått mat.

– Folk sulter, sier han.

Stor evakuering

Bangladeshiske myndigheter har evakuert 190.000 mennesker fra Cox's Bazar og nesten 100.000 fra Chittagong, og de skal nå være i sikkerhet. Ifølge Røde Kors er det likevel mange tusen mennesker som ikke har husly i stormen.

- Det er mangel på tilfluktsrom bygget i mur og annet robust materiale. FN og Bangladesh har evakuert de mest sårbare i forkant av syklonen, men det er kun snakk om alvorlig syke og gravide. Flere barn er fortsatt igjen i leirene uten et sted å gå, sier Håraker til NTB.

Meteorologer i Dhaka varslet at uværet kunne medføre stormflo på opptil fire meter, noe som vil oversvømme lavtliggende landsbyer langs kysten.

Men utover søndagen virker det som Cox's Bazar hadde unnsluppet syklonens verste herjinger.

– Risikonivået er redusert i Bangladesh, sier direktør Azizur Rahman ved det meteorologiske instituttet i Bangladesh.

Klimaendringer

Ifølge klimaforsker Roxy Mathew Koll ved Indian Institute of Tropical Meteorology i byen Pune, vil det imidlertid ikke være siste gang regionen rammes av sykloner.

Han påpeker at sykloner i Bengalbukta vil skje hyppigere og være mer intense i framtiden, delvis på grunn av klimaendringene.

– Så lenge havene er varme og vinden gunstig, vil sykloner beholde sin intensitet i en lengre periode, sier han.

Sykloner er blant de mest ødeleggende naturkatastrofene i verden, og tettbefolkede kystregioner i Sør-Asia er spesielt utsatt.