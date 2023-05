EBU forsvarer juryordningen i Eurovision

NTB

TV-seerne har fått mer makt, mener Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). De forsvarer den omstridte juryordningen i Eurovision Song Contest.

– Endringer i stemmesystemet på Eurovision Song Contest i år ga mer makt til publikum, som alene bestemte hvilke låter som skulle gå videre fra semifinalene, skriver EBU i en epost til NTB.

Flere har reagert på at Sverige vant låtkonkurransen selv om Finland fikk langt flere stemmer fra seerne. Bakgrunnen er poengene som blir delt ut av ekspertjuryer i deltakerlandene.

NTB har stilt flere spørsmål til EBU om kritikken, blant annet om de vurderer å gjøre endringer i systemet til neste år.

I sitt svar skriver EBU at det ble gjort flere endringer før årets finale, nettopp for å gi seerne mer makt. Men kringkastingsunionen svarer ikke direkte på kritikken.

Årets endringer innebærer blant annet at det kun var publikumsstemmer som bestemte hvem som skulle gå videre fra semifinalene. Det ble også åpnet for at publikum kan stemme fra land som sender Eurovision, men ikke selv deltar.

– Stemmene fra resten av verden talte som ett ekstra land, noe som faktisk ga mer makt til seerne i å avgjøre finaleresultatet. Juryene i hvert av de 37 deltakerlandene bestemte over 49,3 prosent av poengene som ble delt ut, og folkets stemmer utgjorde 50,7 prosent, skriver EBU.