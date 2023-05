Erdogan-utfordrer: – Vi har alle savnet demokratiet

NTB

– Vi har alle savnet demokratiet, sa opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu da han stemte i det tyrkiske valget søndag.

Mannen som håper å ta over etter 20 år med Recep Tayyip Erdogan ved makten, lover å gjenreise demokratiet i Tyrkia.

– Vi har alle savnet demokratiet. Men dere skal få se en ny vår i landet, om Gud vil, sa Kilicdaroglu etter å ha stemt i det som beskrives som det viktigste valget i Tyrkia på mange år.

President Recep Tayyip Erdogan håper på et valgresultat som er bra for Tyrkias fremtid og demokrati. Søndag stemte han i landet største by, Istanbul.

Valget regnes som et av de viktigste i Tyrkia på mange år og den største utfordringen Erdogan har stått overfor i et valg.

– Jeg håper, ved Gud, at resultatet når tellingen er ferdig i kveld, er bra for landets fremtid og for det tyrkiske demokratiet, sa Recep Tayyip Erdogan da han stemte i Istanbul søndag formiddag.

I flere av de siste målingene har utfordreren hatt et lite forsprang på den sittende presidenten. Dersom ingen kandidater får over 50 prosent av stemmene søndag, blir det en ny valgomgang om to uker.