Medier: Alexandr Lukasjenko til sykehus lørdag

Belarus' mektige leder har ikke vist seg offentlig siden en høyst vaklevoren opptreden under seiersparaden i Moskva tidligere denne uken. Lørdag dro han til sykehus, ifølge opposisjonsmedier.

Spekulasjonene var mange da Lukasjenko fremsto medtatt og ustø da han deltok under seiersparaden i Moskva tirsdag 9. mai.

Han var også den eneste av de oppmøtte statslederne som ikke gikk de drøye 300 meterne fra paraden til en kransenedleggelse. Han ble i stedet kjørt distansen.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Droppet Putin-lunsj og tale

Ifølge Reuters droppet han også en offisiell lunsj med Russlands president Vladimir Putin og andre statsledere senere på dagen, og dro i stedet tilbake til Minsk. Han har ikke blitt sett offentlig siden tirsdagen.

Lederne fra Kasakhstan, Armenia, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan var også på plass i Moskva.

Han deltok på en seiersparade i Minsk samme dag, men holdt ingen tale og det ble påpekt at han ikke hadde på seg militæruniform under paraden.

Se video: Putin talte til Russland på Seiersdagen

Your browser doesn't support HTML5 video. Putin taler til Russland på Seiersdagen

Besøkte sykehus

Søndag skriver den amerikanske tenketanken Institute of Study of War (ISW) at flere uavhengige belarusiske medier melder at Lukasjenko besøkte et sykehus i Minsk lørdag.

Han skal ha ankommet fasjonable Republican Clinical Medical Center i Drozdy lørdag kveld med en kortesje. Under det om lag to timer lange besøket ble sykehuset stengt ned og veiene rundt beskyttet av væpnede vakter. Lukasjenko og kortesjen dro fra sykehuset igjen ved 21-tiden.

Jason Jay Smart, som er korrespondent for avisen Kyiv Post, henviser til kilder i opposisjonen i Belarus, som hevder at Lukasjenko skal ha fått et form for nervøst sammenbrudd etter å ha vært utsatt for voldsomt stress.

Lukasjenkos Belarus er alliert med Russland. Russiske styrker har i invasjonen brukt belarusisk territorium.