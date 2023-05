Valglokalene i Tyrkia er åpne

Opposisjonskandidat Kemal Kilicdaroglu – her sammen med kona Selvi – utfordrer Recep Tayyip Erdogan som har hatt makten i 20 år. Foto: Ali Unal / AP / NTB

NTB

Søndag morgen åpnet valglokalene over hele Tyrkia i et valg som kan fastsette en ny politisk kurs for landet eller gi president Erdogan fem nye år ved makten.