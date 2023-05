Zelenskyj ber Sør-Afrikas president bidra til å stanse krigen

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa snakket med Russlands president Vladimir Putin fredag. Dagen etter sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at han har snakket med Ramaphosa og bedt ham hjelpe til med å avslutte krigen. Foto: AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har snakket med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og bedt han om å hjelpe til med å få slutt på krigen.

Zelenskyj sa at Ramaphosa ble bedt om å hjelpe til med å innføre Ukrainas fredsplan for å gjøre slutt på krigen, som innebærer at ukrainerne får tilbake alt av okkupert territorium, også Krim-halvøya.

Utspillet kom dagen etter at Ramaphosa snakket med Russlands president Vladimir Putin. Sør-Afrika har posisjonert seg som en nøytral part i konflikten, og har latt være å stemme på FN-resolusjoner som fordømmer krigen. Ei heller har de sluttet seg til sanksjonene mot landet.

Ramaphosas sikkerhetsrådgiver Sydney Mufamadi sa tidligere lørdag at Sør-Afrika «må forklare at vi faktisk er aktivt ikke-partiske når det kommer til konflikten».

Men flere ting, blant dem felles militærøvelser med Russland og Kina i år og at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har besøkt landet, har ført til at det er stilt spørsmål rundt Sør-Afrikas standpunkt.

USAs ambassadør til Sør-Afrika anklaget denne uka landet for å forsyne Russland med våpen, noe landets regjering bestrider. Det har i så fall skjedd uten myndighetenes viten og godkjenning, fastholder regjeringen, mens Ramaphosa har lovet å granske opplysningene.