Både Ukraina og Russland melder om framgang i Bakhmut

NTB

Ukrainske soldater rykker fram i to retninger i byen Bakhmut øst i landet, men situasjonen i sentrum er mer kompleks, ifølge viseforsvarsministeren.

– Fienden er ikke i stand til å ta kontroll over byen, skriver Hanna Maljar på Telegram lørdag kveld.

Tidligere samme dag sa Russland at deres styrker fortsatt presser på inne i Bakhmut, og at de har tatt kontroll over et område av byen.

– I retning Donetsk har angrepsavdelinger frigjort et kvartal i den nordvestlige delen av byen Artemivsk, sier forsvarsdepartementet, som bruker det russiske navnet på Bakhmut.

Russland erkjente fredag at deres styrker var tvunget på retrett nord for Bakhmut. Det skjer i forkant av en lenge varslet ukrainsk motoffensiv for å gjenerobre territorium okkupert av Russland.

Lederen for leiesoldatgruppen Wagner, som leder angrepet på Bakhmut, hevdet nylig at russiske styrker har flyktet fra byens flanker og i så måte blottlagt hans styrker i sentrum.

Forsvarsdepartementet i Moskva uttalte tidligere at de har omgruppert sine styrker nord for Bakhmut. Det kan tyde på at en mulig tilbaketrekning fra fronten er i gjære. Men lørdag opplyste departementet at regjeringshæren og flyvåpenet bidrar med støtte til Wagner-styrkene.

