Mann dømt for knivdrap på sjuåring etter over 30 år

NTB

En overgrepsdømt 55-åring i Storbritannia er dømt for å ha knivdrept en sju år gammel jente i 1992. Mannen var den gangen kjæreste med jentas barnevakt.

Nikki Allens familie ga aldri opp kampen for å finne den som brutalt drepte sjuåring i et slitent lagerbygg noen hundre meter fra der hun bodde.

Nå har en domstol i Newcastle dømt familiens 55 år gamle tidligere nabo for drapet. Nikki ble angrepet med en murstein og stukket 37 ganger i brystet med en kniv før hun ble dumpet i en kjeller – død eller døende av skadene hun var påført.

Familiemedlemmer på publikumsgalleriet omfavnet hverandre og kom med seiersrop da 55-åringen ble kjent skyldig i den over 30 år gamle drapssaken.

Allerede i 1993 ble en annen mann stilt for retten, men frikjent for drapet.

Aktor Richard Wright sa i rettssaken at mannen som var tiltalt denne gangen, var kjent av familien, bodde i samme blokk og var kjæresten til barnevakten de brukte. Påtalemyndigheten sier sjuåringen må ha kjent gjerningsmannen ettersom overvåkingsbilder viser at hun tilsynelatende frivillig ble med ham.

55-åringen nektet for å ha drept jenta. Han valgte å ikke forklare seg i retten.

Sju år etter drapet på Nikki ble han dømt for overgrep mot en ni år gammel jente. Han var før det dømt for å ha bedt en mindreårig jente om et kyss.

Dommerne varslet at straffen mot 55-åringen blir kunngjort 23. mai.