Eldre britisk kvinne påkjørt av kongelig politieskorte – ligger i koma

En eldre britisk kvinne er i koma etter å ha blitt påkjørt av politieskorten til hertuginne Sophie. Her er hun og mannen hertug Edward under kroningen av svigerbroren kong Charles tidligere i mai.

NTB

En 81 år gammel kvinne i London ligger i koma etter at hun ble påkjørt av politieskorten til hertuginnen av Edinburgh, kong Charles' svigerinne.

Tilstanden er kritisk for Helen Holland etter at hun onsdag ettermiddag ble påkjørt av en politimotorsykkel som eskorterte hertuginne Sophie i Vest-London, melder BBC.

Sønnen og datteren til den påkjørte kvinnen sier de er sjokkert over de omfattende skadene.

– Hun blir godt tatt hånd om av det offentlige helsevesenet, som vi takker på det dypeste for innsatsen for å holde henne i live, sier de to.

Den britiske spesialenheten for politisaker etterforsker ulykken.

En talsperson for Buckingham Palace sier hertuginnen er takknemlig for nødetatenes raske innsats og vil holde seg oppdatert om utviklingen i saken. Tidligere har de opplyst at hertuginnens tanker og bønner går til den skadde kvinne og familien hennes.

Sophie er gift med prins Edward, den yngste broren til kong Charles.

