Protester i Senegal mot mulig gjenvalg for president Sall

NTB

Hundrevis av opposisjonstilhengere i Senegal har demonstrert etter at president Macky Sall sa han kan stille til gjenvalg for en tredje periode.

Grunnloven begrenser presidentens regjeringstid til to perioder på fem år hver. Sall har a sittet ved makten siden 2012 og ble gjenvalgt i 2019. I et intervjue med den franske avisen L'Express sier 61-åringen at han likevel kan stille til gjenvalg fordi den nye grunnloven fra 2016 nullstilte tiden hans som president. Dette argumentet har blitt brukt av flere andre ledere i regionen for å sikre seg en tredje periode.

Sall har verken bekreftet eller avkreftet at han vil stille til valg neste år, men sier i intervjuet at det teknisk sett ikke er noe i veien for å søke en ny periode.

Uttalelsen har ikke falt i god jord hos dem som vil ha en ny president i landet fra 2024.

– Macky Sall er ferdig. Han må ikke gå for en tredje periode. Vi vil ikke akseptere – ikke i dag og ikke i morgen, sier Ibrahima Lo, som deltok i protestene i hovedstaden Dakar fredag.

Opposisjonen anklager også presidenten for å bruke rettsvesenet mot mulige utfordrere inkludert 48 år gamle Ousmane Sonko, som kom på tredjeplass i valget t 2019.