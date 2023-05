EU-landene vil bli mindre avhengige av Kina

EUs utenriksministre ble fredag enige om å stake ut en ny kurs for forholdet ti Kina og bli mindre økonomisk avhengige av stormakten. Nå er spørsmålet hvordan det skal gjøres, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell. Foto: Jonas Ekströmer / TT via AP / NTB

NTB

EU-ministre ble fredag enige om at unionen må bli mindre økonomisk avhengig av Kina. Spørsmålet er hvordan det skal gjøres, sier utenrikssjef Josep Borrell.

Borrell sier at medlemslandenes utenriksministre, som møttes i Stockholm fredag, sluttet seg bredt til en plan om å endre Kina-politikken og legge mer trykk på Kinas rolle som en politisk rival.

Samtidig skal Beijing både regnes som en partner i globale saker og som en økonomisk konkurrent, heter det videre.

Må lære av feil

– Kolleger tok forslaget vi la fram, godt imot. De er enige om grunnprinsippene i rekalibreringen av Kina-strategien, sa Borrell til reportere etter møtet.

– Når en avhengighet er for stor, er det en risiko, la han til.

Borrell sa videre at EU må lære av det «strategiske feilgrepet» medlemslandene gjorde i åra før Ukraina-krigen, da de gjorde seg avhengige av russisk gass.

I dag er EU enda mer avhengig av Kina for viktig teknologi som solcellepaneler og for nødvendige materialer, enn det unionen har vært av russisk gass, ifølge Borrell. Han understreket at målet ikke er å koble de europeiske og kinesiske økonomiene fra hverandre, men heller å gi forholdet ny balanse.

Taiwan-advarsel

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis advarte om at selv om EU kanskje ikke vil løsrive seg økonomisk, så må unionen være forberedt på et slikt scenario.

– Noen må overveie muligheten for at en avkobling kan skje. Ikke fordi vi ønsker det, som med Russland, ikke fordi vi sørger for det, men fordi situasjonen, for eksempel i Taiwanstredet, har blitt endret med makt, sa han.

Forslaget skal nå finjusteres før det blir lagt fram for EU-ledere, som ventes å diskutere Kina på et møte i juni.

Flere grunner

Planen er det siste forsøket på å finne en balansegang mellom synspunktene til EUs medlemsland og skape en felles tilnærming til Kina, samtidig som man bevarer et nært partnerskap med USA.

I forslaget heter det at samordning med USA vil «forbli essensielt». Men det heter også at EU «ikke bør følge tankesett om nullsumspill der det kun kan være én vinner i en binær konkurranse mellom USA og Kina».

I et brev som er vedlagt forslaget, skriver Borrell at det er minst tre grunner til at EU bør revurdere sin Kina-politikk.

De er at Kina er i endring med «nasjonalisme og ideologi på frammarsj», den mer konfronterende konkurransen mellom USA og Kina, og at Kina er en viktig aktør i både regionale og globale saker.

Forslaget slår også fast at EU bør finne varierte kilder til viktige forsyninger, særlig innen sektorer som er «essensielle i vårt grønne og digitale skifte». Særlig vises det til telekommunikasjon, batterier, råmaterialer og kritiske mineraler.