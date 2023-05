Erdogans utfordrer utstyrt med skuddsikker vest

NTB

Kemal Kilicdaroglu, som ifølge meningsmålingene ser ut til å kunne vinne søndagens presidentvalg i Tyrkia, stilte med skuddsikker vest på et valgmøte fredag.

Bakgrunnen for at Kilicdaroglu var utstyrt med skuddsikker vest var ifølge kilder i partiet hans at det foreligger etterretningsinformasjon om at han kan bli utsatt for et attentat.

Da den 74 år gamle opposisjonspolitikeren holdt en tale på et valgmøte i byen Samsun ved Svartehavet fredag, ble det også lagt merke til at vaktene rundt ham for første gang var utstyrt med automatgevær.

Kilicdaroglu har en knapp ledelse på president Recep Tayyip Erdogan på meningsmålingene.