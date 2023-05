Putin og Ramaphosa diskuterte Ukraina

NTB

Russland har aldri avviste at man kan finne en diplomatisk løsning på konflikten med Ukraina, sier president Vladimir Putin.

Putin sa dette under en telefonsamtale med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa fredag, opplyser Kreml.

Den russiske presidenten ga også uttrykk for støtte til et sørafrikansk initiativ om å involvere afrikanske ledere i arbeidet med å finne en fredsløsning, heter det videre.

Sør-Afrika fastholder at de er nøytrale i konflikten mellom Russland og Ukraina. Landet har høstet kritikk for at de verken har fordømt invasjonen eller sluttet opp om de internasjonale sanksjonene mot Russland.

Fredag slo Sør-Afrika tilbake mot anklager fra USAs ambassadør i landet, Reuben Brigety, som har anklaget landet for å ha levert våpen til Russland i desember.

Det har i så fall skjedd uten myndighetenes viten og godkjenning, fastholder regjeringen, mens Ramaphosa har lovet å granske opplysningene.

Samtalen med Putin kom i stand på initiativ fra Sør-Afrika. Under samtalen lovet den russiske presidenten blant annet å forsyne landet med gratis kunstgjødsel og korn, heter det i referatet fra Kreml.