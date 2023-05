Dette var de mest populære babynavnene i USA i 2022

NTB

Selv om utradisjonelle navn som Dutton og Wrenlee stiger i popularitet i USA, er det fremdeles klassikerne Liam og Olivia som topper listene over babynavn.

For sjette år på rad topper Liam listen over USAs mest populære guttenavn. Olivia er amerikaneres mest populære jentenavn for fjerde år på rad etter at Emma falt til andreplass, viser statistikk fra USAs trygdekontor, som ble publisert fredag.

Emma okkuperer fremdeles andreplassen, etterfulgt av Charlotte, Amelia, Sophia, Isabella, Ava, Mia og Evelyn. De mest populære guttenavnene etter Liam er Noah, Oliver, James, Elijah, William, Henry, Lucas, Benjamin og Theodore.

Det eneste navnet som er en nykommer på topp ti-lista for 2022 er Luna, som overtok tiendeplassen fra Harper.

USA har publisert navnestatistikk siden 1997, som ofte viser hvilken innvirkning popkulturen har på trender for babynavn. TV-serien «Yellowstone» har blant annet sørget for at det ukonvensjonelle navnet Dutton har økt kraftig i popularitet. Navnet var på 835. plass i 2022, opp hele 986 plasser fra 2021.

Andre utradisjonelle navn som øker stadig i popularitet er guttenavn som Chosen, Khaza og Eithan, og jentenavn som Wrenlee, Neriah, Arlet, Georgina og Amiri.