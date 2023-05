Skrev lapp til Putins foreldre – nå er hun dømt

Kvinnen la ned lappen på gravplassen til Putins foreldre.

En russisk kvinne ble torsdag denne uken dømt for å ha lagt ned en lapp på graven til Vladimir Putins foreldre.

Retten fant Irina Tsybaneva (60) skyldig i skjending av gravplasser motivert av politisk hat, skriver Associated Press (AP). Aktor hadde bodt om en tre års betinget dom.

Kvinnen erklærte seg ikke skyldig fordi hun ikke hadde skjendet gravplassen fysisk eller søkt oppmerksomhet for det hun hadde gjort.

På lappen hadde kvinnen skrevet:

«Foreldre til en galning, ta ham til deres sted, han forårsaker så mye smerte og trøbbel. Hele verden ber for hans død. Død over Putin. Dere oppdro en freak og en morder».

Hun fortalte at hun skrev lappen etter at hun så på nyhetene om krigen i Ukraina og «forsto at alt er veldig skummelt, alt er veldig trist, og det er mange døde».

Ekstremister og terrorister

Siden krigen i Ukraina har russiske myndigheter slått hardt ned på politisk motstand i landet.

Russiske myndigheter la skuespiller Artur Smoljaninov til en liste over ekstremister og terrorister etter at han sa til den uavhengige avisen Novaya Gazeta at han ville delta i krigen kun på Ukrainas side.

En russisk historielærer ble dømt til 5 års fengsel for kommentarer han kom med om fjorårets sprenging av en bro mellom Krim og det russiske fastlandet.

Historielæreren skal ha sagt at eksplosjonen var en «bursdagsgave til president Putin».

Navalnyj i isolat

Den kjente russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (46) ble denne uken sluppet ut av soning i isolat. Bare en dag senere måtte han i isolasjon igjen. På Twitter skrev Navalnyj:

Navalnyj avslørte korrupsjon og organiserte store demonstrasjoner i Russland. Han ble arrestert i Moskva i januar 2021.

Opposisjonspolitikeren ble i fjor dømt til 9 års fengsel for bedrageri og forakt for retten. Han sonet allerede en dom på to og et halvt år som følge av brudd på prøveløslatelse.