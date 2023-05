Filippinsk domstol frikjenner sentral Duterte-kritiker

NTB

Leila de Lima, en av de fremste kritikerne av Filippinenes tidligere president Rodrigo Duterte, ble fredag frikjent i den ene saken mot henne.

De Lima ble fengselsdømt for å ha mottatt bestikkelser fra narkokarteller da hun var justisminister, noe hun bestrider. Menneskerettsorganisasjoner mener dommen var politisk motivert.

63 år gamle de Lima, som i tillegg til å ha vært justisminister også har vært senator, blir ikke løslatt umiddelbart, da det pågår en annen sak mot henne. Hun har søkt om kausjon, og venter på avgjørelsen.

Hun ble siktet i 2017, noen måneder etter at hun startet en granskning i senatet av Dutertes krig mot narkotika, der tusenvis av brukere og langere ble drept, mange av dem av politiet eller i mystiske omstendigheter.

Sentral opposisjonsfigur

– Tusen, tusen takk, flere bønner, sa de Lima da hun forlot rettssalen. Videre sa hun at det er en «fantastisk dag», og at hun nå har begynt å renvaske navnet sitt.

En rasende Duterte anklaget i TV-sendte taler i sin tid de Lima gjentatte ganger for å være involvert i narkotikahandel. De Lima har sagt at anklagene er falske, og en taktikk for å bringe henne til taushet.

Hun var en av de skarpeste kritikerne av Dutertes narkotikakrig, og ledet også landets menneskerettighetskommisjon. Den etterforsket Duterte for utenomrettslige henrettelser allerede da han var borgermester i Davao.

Risikerer livstid

Om hun blir dømt i den andre saken, risikerer de Lima livstid i fengsel. Der anklages hun for å ha tatt imot penger fra innsatte da hun var justisminister mellom 2010 og 2015, angivelig i bytte mot at de fikk selge narkotika.

Men påtalemyndighetens sak har blitt svekket. To av tre vitner har dødd, og ett av tre tiltalepunkter har blitt forkastet av domstolen.

Flere vitner har i tillegg trukket forklaringen sin og hevdet at de ble tvunget til å komme med anklager mot de Lima.

Et FN-utvalg konkluderte i 2018 at fengslingen av de Lima var «vilkårlig, gitt fraværet av et juridisk grunnlag», og at hun ikke hadde fått en rettferdig rettssak.