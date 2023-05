WSJ: USA ser på løsninger med tredjeland for å få løslatt fengslet journalist

Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich ble pågrepet i Russland i mars, og har siden vært buret inne. USA er i samtaler med andre land som har fengslet russiske statsborgere, for å kartlegge om de kan være interesserte i en treveis fangeutveksling for å få løslatt Gershkovich, skriver journalistens arbeidsgiver. Foto: Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP/ NTB

NTB

USA snakker med land som har pågrepet russiske statsborgere, og kan ha mål om en treveis fangeutveksling mot journalisten Evan Gershkovich, skriver Wall Street Journal.

Avisa – Gershkovichs arbeidsgiver – skriver at amerikanerne er i samtaler med andre land som har fengslet russere. Angivelig forsøker de å få klarhet i om landene kan være interesserte i en fangeutveksling der russere løslates i bytte mot Gershkovich og Paul Whelan, en annen amerikaner som sitter fengslet i Russland.

Whelan ble pågrepet i 2018, anklaget for spionasje, og soner en dom på 16 år. Gershkovich ble pågrepet i mars, også han anklaget for spionasje. Begge de to mener sakene mot dem er politisk motiverte, noe også amerikanske myndigheter har uttrykt.

Ifølge Wall Street Journal mener amerikanske myndigheter at en byttehandel der tre eller flere land er involvert, kan være den enkleste måten å få hentet hjem de to. Russere som sitter fengslet i Slovenia, Brasil og Tyskland, trekkes fram som potensielle kandidater.

Avisa understreker at USA for tiden ikke synes å ha russiske statsborgere i USA som Russland vil være interesserte i å bytte Gershkovich eller Whelan mot. Da basketstjernen Brittney Griner ble hentet hjem i desember etter å ha tilbrakt ni måneder i fengsel og straffekoloni, fikk Russland våpenhandleren Viktor Bout i retur.