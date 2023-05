Russland bestrider meldinger om ukrainsk gjennombrudd

Ukrainske soldater bærer rakettkastere til stillinger nære Bakhmut. Det russiske forsvarsdepartementet avviste torsdag påstander fra russiske militærbloggere om at ukrainerne har gjort flere gjennombrudd rundt byen. Foto: Roman Chop via AP / NTB

Det russiske forsvarsdepartementet bestrider meldinger om at ukrainske styrker har brutt gjennom flere steder langs den russiske frontlinjen.

Uttalelsen kommer etter at russiske militærbloggere på Telegram meldte om ukrainske framskritt nord og sør for Bakhmut øst i Ukraina. Noen antydet at den lenge ventede ukrainske våroffensiven er i gang, noe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser.

I en uttalelse skriver forsvarsdepartementet at meldingene som sirkulerer om et gjennombrudd, «ikke korresponderer med virkeligheten».

– Den generelle situasjonen i området der den militære spesialoperasjonen pågår, er under kontroll, heter det i uttalelsen.

Ukraina hevder å de siste dagene ha presset russiske styrker tilbake i området rundt Bakhmut, samtidig som de stadig forbereder en stor motoffensiv med titusenvis av soldater og hundrevis av vestlige stridsvogner og andre våpen.

Zelenskyj: – Trenger mer tid

– Vi trenger fortsatt litt mer tid, sa Zelenskyj i et intervju med flere europeiske kringkastere torsdag.

Wagner-gruppas leder Jevgenij Prigozjin sa torsdag at ukrainske operasjoner rundt Bakhmut dessverre har vært «delvis vellykkede», og han kalte Zelenskyjs utspill om at motoffensiven ikke er i gang, for «villedende». Det er Wagner-gruppen som i mange måneder har ledet det russiske forsøket på å kapre Bakhmut.

Zelenskyj sa torsdag at Ukraina allerede har fått nok utstyr fra sine vestlige venner til å starte offensiven, men at de venter på at alle pansrede kjøretøy også ankommer.

Storbritannia bekreftet samme dag at de sender krysserraketter av typen Storm Shadow til Ukraina.

Rakettene har en rekkevidde på opptil 250 kilometer og kan dermed nå mål langt bak de russiske forsvarslinjene. Britiske myndigheter skal ha fått forsikringer om at raketten kun skal brukes på ukrainsk territorium og ikke avfyres mot mål i Russland.

Vendepunkt

Krigen er inne i et vendepunkt idet Ukrainas motoffensiv er på trappene. Det skjer etter seks måneder med defensiv krigføring mot en russisk vinteroffensiv som ikke førte til stor framgang på slagmarken.

Russland har i nesten ti måneder hatt Bakhmut som hovedmål.

Kampene om byen har vært de blodigste og mest langvarige hittil i krigen, selv om mange militæranalytikere mener at Bakhmut, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere, har lite strategisk verdi.