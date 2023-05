Trump anker overgreps- og injuriekjennelse

NTB

USAs ekspresident Donald Trump anker kjennelsen fra juryen som tirsdag fant ham skyldig i overgrep og injurier mot skribenten E. Jean Carroll.

Trump ble også dømt til å betale 5 millioner dollar, mer enn 50 millioner kroner, i oppreisning til Carroll, som hevder at han voldtok henne på 1990-tallet, og at han senere har utsatt henne for ærekrenkelser.

Trump varslet like etter kjennelsen at den ville blitt anket, og ankeerklæringen ble innlevert til den føderale domstolen på Manhattan torsdag.

Carroll saksøkte i fjor Trump og hevdet at han voldtok henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Hun hevdet også at Trump kom med ærekrenkelser da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene.

Søksmålet er sivilt, og Trump har ikke blitt strafferettslig forfulgt for overgrepet. Han forklarte seg ikke i rettssaken, men har avvist anklagene og sagt at han ikke engang har møtt Carroll.

Onsdag, dagen etter kjennelsen, kom han igjen med nedsettende kommentarer om Carroll på et folkemøte i New Hampshire.