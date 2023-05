Drapssiktelse etter at mann kvelte hjemløs på T-banen i New York

Politiet på stedet der Jordan Neely døde etter at en mann tok kvelertak på ham på T-banen i New York. Mannen, en 24 år gammel tidligere marinesoldat, er siktet for uaktsomt drap. Foto: Paul Martinka via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En tidligere marinesoldat blir siktet for uaktsomt drap etter å ha tatt kvelertak på en hjemløs slik at han døde. Hendelsen fant sted på T-banen i New York.