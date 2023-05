Partene i Sudan skal ha blitt enige om evakuering av sivile

NTB

Den sudanske hæren og den paramilitære gruppa RSF har inngått en prinsippavtale, siterer den saudiarabiske TV-stasjonen Al Arabiya kilder på torsdag.

Partene forplikter seg i avtalen til å la alle sivile få trygt forlate konfliktområder og til å beskytte sivile forsyninger, melder TV-kanalen.

Representanter fra de to stridende partene har siden lørdag holdt samtaler i Jeddah i Saudi-Arabia. Kilder tett på forhandlingene opplyste onsdag til Reuters at det var gjort framgang, og at det kunne ventes en våpenhvile om ikke lenge.