Musk: Har funnet ny Twitter-sjef

NTB

Elon Musk sier at han har funnet sin etterfølger som Twitter-sjef. Vedkommende, som er en kvinne, vil overta om seks uker, tvitrer han.

Tesla-gründeren varslet for nærmere et halvt år siden at han aktet å gå av som administrerende direktør for Twitter, som han kjøpte for rundt 470 milliarder kroner i oktober.

– Jeg går av straks jeg finner noen som er dum nok til å ta jobben, tvitret han i desember.

Nå har han angivelig funnet etterfølgeren, men har ikke navngitt henne. Nyheten beroliger uansett aksjeeierne i Tesla som har vært bekymret over all tiden Musk har viet til Twitter.

Torsdagens melding fikk aksjekursen i Tesla til å stige med over 2 prosent.