WHO: Apekopper utgjør ikke lenger en global folkehelsekrise

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier apekopper ikke lenger utgjør en global folkehelsekrise.

Det var i juli 2022 at WHO erklærte at virussykdommen var en global folkehelsekrise. Organisasjon opprettholdt vurderingen senest i februar i år, til tross for at antall smittetilfeller hadde falt.

Sykdommen ble først oppdaget blant mennesker i 1970 i Kongo. Spredningen har siden den gang i hovedsak vært begrenset til enkelte land i Vest- og Sentral-Afrika.

Men i mai i fjor dukket det opp tilfeller også utenfor Afrika, og spredningen begynte å gå raskt. Siden er det påvist tilfeller i over 100 land.

Apekopper forårsaker utslett, sår, blemmer og feber. Symptomene er ofte milde, men kan bli alvorlige hos personer i enkelte risikogrupper. I noen svært sjeldne tilfeller kan viruset være dødelig.