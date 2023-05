Apekopper mister status som global folkehelsekrise

Apekopper-vaksiner vises fram på et vaksinesenter i Paris i fjor. Torsdag erklærte WHO at sykdommen ikke lenger utgjør en global folkehelsekrise.

NTB

Apekopper utgjør ikke lenger en global folkehelsekrise, fastslår Verdens helseorganisasjon (WHO). Siden i fjor sommer er det registrert 140 dødsfall i 111 land.

Det var i juli 2022 at WHO erklærte at virussykdommen var en global folkehelsekrise. Organisasjonen opprettholdt vurderingen senest i februar i år, til tross for at antall smittetilfeller hadde falt.

Sykdommen, som WHO i fjor omdøpte til mpox, ble først oppdaget blant mennesker i 1970 i Kongo. Spredningen har siden den gang i hovedsak vært begrenset til enkelte land i Vest- og Sentral-Afrika.

Men i mai i fjor dukket det opp tilfeller også utenfor Afrika. Siden er det rapportert om over 87.000 tilfeller og 140 dødsfall i 111 land, ifølge WHOs oversikt.

I Norge er det registrert 95 smittetilfeller det siste året, bare ett av dem i 2023, opplyser Folkehelseinstituttet.

De siste tre månedene er det meldt om nesten 90 prosent færre tilfeller sammenlignet med de tre foregående månedene, opplyser WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Selv om både mpox- og covid-19 er forbi, består trusselen fra begge av fornyede bølger. Begge virus fortsetter å sirkulere, og begge fortsetter å ta liv, sier Tedros.

I forrige uke erklærte WHO at heller ikke covid-19 utgjør en global helsekrise lenger. Dermed står bare polio igjen på WHOs liste over slike folkehelsekriser.

Apekopper forårsaker utslett, sår, blemmer og feber. Symptomene er ofte milde, men kan bli alvorlige hos personer i enkelte risikogrupper. I noen svært sjeldne tilfeller kan viruset være dødelig.