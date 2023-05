Josef Fritzl med oppsiktsvekkende melding fra fengsel

Fritzl var en vel ansett og respektert forretningsmann og ingeniør, som bodde med kona Rosemarie i et stort murhus i sentrum av småbyen Amstetten, noen mil vest for Wien.

Sexforbryter Josef Fritzl (87) trener for harde livet i fengsel. Han skal bli 130 år, og har en klar beskjed.

I en uttalelse til The Sun, formidlet gjennom hans advokat Astrid Wagner, sier Josef Fritzl at han tror familien vil tilgi ham.

– Jeg tenker på dem hele tiden, og ønsker å møte barnebarna mine. Jeg er sikker på at vi vil bli gjenforent, og jeg tror de vil tilgi meg for mine handlinger, sier Fritzl.

The Sun skriver at Fritzl trener mye i fengsel, slik at han er forberedt dersom han blir løslatt.

– Jeg drikker masse vann i løpet av dagen. Jeg har nylig lest at det er vitenskapelig bevist at mennesker faktisk kan leve til de blir 150 år hvis de spiser sunt og trener. Så jeg vil leve til jeg blir 130 – det er planen, sier han.

(Artikkelen fortsetter under videovinduet).

Se video fra arkivet: Josef Fritzl glemte seg

Your browser doesn't support HTML5 video. Josef Fritzl glemte seg

Vakte stor oppsikt

Josef Fritzl var en vel ansett og respektert forretningsmann og ingeniør, som bodde med kona Rosemarie i et stort murhus i sentrum av småbyen Amstetten, noen mil vest for Wien.

I 2008 Fritzl arrestert etter å ha holdt sin datter fanget i en kjeller i 24 år. Gjennom overgrep fikk østerrikeren til sammen syv barn med datteren. Et av barna døde av pusteproblemer i kjelleren. Fritzl nektet å kontakte lege, og ble derfor også dømt for drap i 2009.

Han soner nå en livstidsdom for overgrep og drap.

Saken anses som en av de aller verste mishandlingssakene i Vesten i nyere tid, og vakte stor oppsikt verden over

«Et godt menneske»

I mars skrev ABC Nyheter om Fritzls nye bok, «Josef Fs avgrunner», hvor Fritzl selv hevder at han er et «godt menneske».

– I virkeligheten er jeg et godt menneske, skriver Fritzl i boka.

Tidligere har Fritzl hevdet at han holdt datteren fanget blant annet for å beskytte henne fra tobakk, alkohol og narkotika. I senere tid har han erkjent de faktiske forholdene datteren og de syv barna ble utsatt for.