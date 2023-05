Flere barn skadd etter at gangbro kollapset i Finland

NTB

27 barn er skadd etter at en gangbro kollapset i Esbo i Finland torsdag, ifølge Yle. Barna tilhører en gruppe skoleelever og har ulik skadegrad.

Gangbroen sto i nærheten av en byggeplass og var satt opp midlertidig, skriver kringkasteren.

Ifølge Yle er flere av barna, som stort sett er mindreårige, sendt til ulike sykehus i byen. Politiet sier til Ilta-Sanomat at 24 personer er fraktet til fire sykehus.

Sjefen for brannvesenet i Esbo sier til avisen at det var en gruppe på rundt 40 skoleelever på brua da den kollapset. Ifølge et øyenvitne er minst 13 personer fraktet bort i ambulanser, og deretter er sju personer båret videre bort på båre.

– Fallet fra gangbroen var på rundt fem meter. Et titalls personer har fått mer alvorlige skader, men det er ingen umiddelbar fare for liv. De andre skadde har fått lettere skader, opplyser brannsjefen til avisen.

Ifølge IIta-Sanomat skjedde ulykken i 10.30-tiden lokal tid. Et øyenvitne forteller at hen kunne høre støy etterfulgt av et høyt skrik.

Saken oppdateres.