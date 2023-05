Hevder Russland planlegger flere «falskt flagg»-operasjoner

Russland har utført, og planlegger antagelig flere, «falskt flagg»-operasjoner, ifølge tankesmien Institute for the Study of War.

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War (ISW) hevder Russland trolig iscenesatte droneangrepet i Moskva for å bringe krigen hjem til Russland, i håp om å få mer støtte fra det russiske folk til en ny mobilisering.

Professor Stefan Hedlund ved Uppsala universitetet er helt enig i ISWs vurdering.

– Det er så gjennomsiktig at dronene ikke kan være noe annet enn en russisk operasjon. Putin er desperat, sier Hedlund til VG.

Hedlund tror Putin gjennom slike «falskt flagg»-aksjoner kan styrke sin posisjon i Russland.

– Putin er trolig ikke lenger sterk nok internt til å kunne gi ordre om unntakstilstand og mobilisering, sier professoren.

Video: Kreml blir truffet av drone

ISW: Flere falske operasjoner i vente

Den amerikanske tankesmien er tydelig på at flere indikatorer peker på at angrepet i Moskva var utført fra innsiden.

Ifølge tankesmien tok russiske myndigheter nylig grep for å styrke Russlands luftforsvar innenlands. På bakgrunn av dette ser ISW det ekstremt usannsynlig at to droner har greid å trenge seg gjennom flere lag i det russiske luftforsvaret, for så å bli detonert eller skutt ned rett over hjertet av Kreml på en slik måte at de «spektakulære» eksplosjonene fint kunne bli fanget på film.

Kremls umiddelbare og koordinerte respons på hendelsen, tyder på at angrepet var planlagt fra innsiden, skriver ISW.

Tankesmien antyder at russerne planlegger flere «falskt flagg»-operasjoner, der de vil forsøke å lure folk til å tro at noen andre er ansvarlige.

Flere droneangrep

Den siste måneden har det kommet flere meldinger om angivelige ukrainske droneangrep både i Russland, men også i russiskokkuperte regioner i Ukraina.

Det har blitt rapportert om nedskyting av droner i de russiske regionene Kursk og Belgorod, i tillegg til at et oljeraffineri i Krasnodar, som ligger rundt 200 kilometer fra krim-halvøya, ble utsatt for droneangrep 4. og 5. mai.

Onsdag 10. mai hevdet Russland at en oljerørledning nær Russlands grense til Ukraina ble angrepet. Angrepet skal ha skjedd i Brjansk, skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

I samme by har det ukrainske motstandssenter hevdet at russiske styrker har fått ukrainske uniformer for å gjennomføre «falskt-flagg» operasjoner i grenseområdene, skriver VG.

Ukraina har ikke bekreftet å stå bak noen av angrepene.

