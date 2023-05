Kemal Kilicdaroglu har store ambisjoner for en tyrkisk kursendring

NTB

Kemal Kilicdaroglu har levd i skyggen av Recep Tayyip Erdogan i 20 år. Nå håper han å få velgernes ja til en klar kursendring for Tyrkia.

En allianse av seks tyrkiske opposisjonspartier ble enige om å samles om den trauste, seriøse embetsmannen som sin presidentkandidat til å utfordre Erdogan, Tyrkias sterke og karismatiske leder gjennom to tiår.

Meningsmålingene har jevnt over vist at 74 år gamle Kilicdaroglu har et forsprang, og muligens vinner i en avstemning i andre runde. Første valgrunde er 14 mai, men få tror at en vinner kan utropes da. Andre runde går 28. mai.

Under valgkampen har Kilicdaroglu gått hardt ut mot Erdogans økonomiske politikk og har lovet store endringer gjennom bruk av ulike finansielle verktøy.

Inflasjon til himmels

Erdogans uortodokse økonomisk politikk har svekket liraen og sendt inflasjonen til himmels. Hans konsekvente motstand mot å bekjempe inflasjonen ved å heve renten – en motstand delvis knyttet til hans tro på islamske regler mot renter – har bidratt til å utløse den verste økonomiske krisen under hans styre.

I oktober i fjor nådde inflasjonen skyhøye 85 prosent, det høyeste nivået på 24 år.

Levekostnadskrisen har rammet vanlige tyrkiske husholdninger hardt. Den økonomiske situasjonen er kanskje hovedårsaken til at Erdogans popularitet har dalt de siste årene. Mange låner derfor øre til Kilicdaroglus løfter om en ny økonomisk politikk.

Slutt på enmannsregimet

Den 74 år gamle tidligere embetsmannen har også lovet å endre Erdogans «enmannsregime» og gjenopprette demokratiet.

I april i 2017 gjennomført Erdogan en folkeavstemning om høyst omstridte forslag til grunnlovsendringer. Tyrkias president sikret seg enda større makt etter at det ble knapt flertall for hele 18 endringer i grunnloven. Tyrkias parlamentariske system ble erstattet med et presidentsystem der statsministerposten ble avskaffet. Erdogans makt økte kraftig, og han kan i teorien sitte som president helt fram til 2029.

Kilicdaroglus partiallianse ønsker å gå bort fra dette systemet. De ønsker valg av en statsminister og at parlamentet skal ha tilsyn med departementene.

Presidentperioden vil være begrenset til en enkelt sjuårsperiode.

Vil slippe løs fanger

Kilicdaroglu sier at en av hans første ordre uansett vil være å løslate noen av de mest profilerte opposisjonelle som er fengslet under Erdogan.

Disse inkluderer filantropen Osman Kavala og den kurdiske lederen Selahattin Demirtas. Internasjonale observatører og menneskerettsaktivister har lenge bedt om deres frifinnelse.

Kilicdaroglu har lovet å gjenopprette uavhengige og upartiske domstoler. Han ønsker også å gjenopplive ytringsfriheten og medias uavhengighet. Media er i dag nesten fullstendig kontrollert av regjeringen og dens allierte.

– Du skal helt enkelt få lov til å kritisere meg, har Kilicdaroglu lovet. Det skal ikke lenger være straffbart å fornærme presidenten.

Kvinners rettigheter

Kilicdaroglu representerer det tradisjonelt sekulære CHP-partiet til Tyrkias grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk. Men han har slitt med å vinne tilliten til religiøst konservative kvinner som bærer hodesjal.

– Vi vil forsvare rettighetene til alle kvinner, understreker Kilicdaroglu, som også har lovet å respektere alles tro, livsstil og identiteter, inkludert Tyrkias LHBTQ+-samfunn, som de siste årene har opplevd økt forfølgelse.

Erdoganhar karakterisert LHBTQ-personer som «perverse».

Kilicdaroglu vil også at Tyrkia igjen slutter seg til Istanbul-konvensjonen, som tar sikte på å bekjempe kjønnsbasert vold. Erdogan trakk Tyrkia ut av konvensjonen i 2021.

Nato og Russland

Opposisjonen vet godt at Tyrkia har irritert sine NATO-allierte ved å opprettholde sine bånd til Russland og hindret svensk medlemskap. Kilicdaroglu ønsker å gjenopprette tilliten til Vesten og samtidig opprettholde en «balansert dialog» med Moskva, der målet er å få slutt på krigen i Ukraina.

Ahmet Unal Cevikoz, sjefen for internasjonale forhold i Kilicdaroglus parti, presser også på for fullt medlemskap i EU, et medlemskap som lenge har ligget på vent.

Opposisjonsalliansen har også et mål om en forsoning med Syrias president Bashar al-Assad – en vesentlig forutsetning for «frivillig» retur av 3,7 millioner syriske flyktninger som bor i Tyrkia.