FN: Israels drap på sivile palestinere er uakseptabelt

NTB

FNs generalsekretær António Guterres kaller de israelske angrepene som krever sivile liv på Gazastripen, for uakseptable.

22 mennesker på den beleirede Gazastripen er drept i israelske angrep siden tirsdag, de fleste av dem sivile, blant dem fem kvinner og fem barn.

– Israel må etterleve sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær lov, inkludert når det gjelder proporsjonal maktbruk, og må ta alle forholdsregler for å spare sivile og sivile objekter under sine militære operasjoner, sier en talsmann for FNs generalsekretær, Farhan Haq.