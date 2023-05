USA: Skrev barnebok om sorg - nå er hun siktet for ektemannens død

Kvinnen er siktet for å ha forgiftet sin ektemann. Illustrasjonsfoto.

Avdødes familie skal ha hatt mistanke til kvinnen.

En enke med tre barn i den amerikanske delstaten Utah ga nylig ut en bok som skulle hjelpe barn med å håndtere tapet av en kjære, skriver People. Boken skrev hun etter at mannen hennes døde i en alder av 39 år.

Nå er hun siktet for å ha forgiftet og drept han.

Aktoratet mener at kvinnen skal ha forgiftet ektemannen sin drink med en dødelig dose av stoffet fentanyl.

Kvinnen skal ha fortalt at hun hadde laget en drink til mannen den kvelden for å feire.

Kort tid etter hevdet kvinnen at hun la seg til sengs med barnet sitt. Da hun kom tilbake til rommet deres, sa hun at hun fant ektemannen som ikke reagerte og at hun deretter ringte nødnummeret.

Regelmessig kjøp av narkotika

Kvinnen skal angivelig ha gjort flere innkjøp av fentanyl. Illustrasjonsfoto.

Med ransakelsesordre skal politi ha fått tilgang på kvinnens elektroniske enheter. Der ble det oppdaget kommunikasjon mellom kvinnen og en bekjent hun regelmessig skal ha kjøpt narkotika av.

Den bekjente ble kalt inn til avhør og fortalte at kvinnen hadde kjøpt opioider fra dem i mellom desember 2022 og februar 2023.

Bare uker senere skal kvinnen ha kontaktet samme person igjen med ønske om å kjøpe sterkere stoffer. Kvinnen skal ha kjøpt fentanyl til en verdi av nesten ti tusen norske kroner.

På Valentinsdagen samme år skal ektemannen ha blitt dårlig og brutt ut i elveblest etter å ha spist en sandwich.

Ifølge rettsdokumenter skal han ha fortalt en venn at han trodde kona hadde forgiftet ham. Kvinnen skal senere ha gjort et nytt innkjøp av fentanyl.

Bare uker etter dette var mannen hennes død.

Endret testamente

Familien til den avdøde skal ha fattet mistanke mot den siktede kvinnen. Avdøde skal ha fortalt sin familie at «om noe skjedde med ham så var det kona som sto bak».

Søsteren til avdøde skal også ha fortalt om en hendelse i Hellas der mannen skal ha tatt i mot en drink fra kona. Etter dette skal han ha blitt syk og fortalt at han trodde kona hadde forgiftet ham.

Ifølge familien skal avdøde ha ønsket å skille seg, og skal ha endret mottakere i testamentet og sin livsforsikring til sin søster.

I mars 2023, et år etter ektemannens død, ga Richins ut en barnebok om sorg, med tittelen «Are You With Me?»

Ifølge produktbeskrivelsen av boken ble den «skrevet for å skape fred og komfort for barn som har mistet en kjær».