Wagner-sjefen frykter å bli omringet i Bakhmut

Lederen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, frykter at hans folk kan bli omringet i kampene i Bakhmut øst i Ukraina.

Både ukrainske og russiske kilder sier ukrainske styrker har hatt framgang og drevet russiske styrker tilbake sørvest for den krigsherjede byen.

– Som følge av mangelen på ammunisjon, kan kjøttkverna bli snudd den andre veien, skrev Prigozjin på Telegram onsdag kveld.

Ukrainske militærkilder sa onsdag at en enhet fra den russiske hæren på en av flankene i Bakhmut var presset tilbake to kilometer.

– Det er nå alvorlig fare for at Wagner omringes på grunn av kollapsen på flanken. Og flankene viser allerede sprekker og er i ferd med å bryte sammen, skriver Wagner-lederen videre.

Skjelte ut ledere

Han skriver også at Bakhmut «ikke har strategisk betydning», og at kampen om byen bare ble tatt opp av den russiske siden for å slite ned de ukrainske styrkene etter at russiske styrker hadde trukket seg tilbake andre steder.

Prigozjin skjelte ut både Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov i en rekke videoer forrige uke og anklaget dem for å holde tilbake ammunisjon til den private militærstyrken.

Ukrainske påstander

Andrij Biletskyj i den ukrainske Azov-bataljonen hevdet tidligere i et innlegg på Telegram at det gjenvunne området er helt tomt for russiske styrker, og at ukrainerne har tatt fanger. Fra sentralt russisk hold har det ikke kommet noen bekreftelse på meldingene.

Det har vært ventet i flere uker at Ukraina vil gjennomføre en stor motoffensiv og har mottatt store mengder materiell fra Vesten. Ukrainske toppolitikere har imidlertid advart mot å forvente for mye av denne.

