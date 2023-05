Ukrainske styrker melder om framgang i Bakhmut

Røyk stiger over Bakhmut. Store deler av byen ligger i ruiner etter mange måneders kamper. Foto: Libkos / AP / NTB

NTB

Ukrainske styrker hevder de har gjort framgang og drevet russiske styrker tilbake sørvest for den hardt bestridte byen Bakhmut.

– Angrepene ble gjennomført i tre kilometers bredde og 2,6 kilometers dybde, sier Andrij Biletskyj i den ukrainske Azov-bataljonen på Telegram.

Han hevder videre at det gjenvunne området er helt tomt for russiske styrker, og at ukrainerne har tatt fanger.

Også Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin hevder russiske styrker har trukket seg tilbake nær Bakhmut.

