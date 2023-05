Olena Zelenska ut mot Putin: – Dette er skremmende

President Volodymyr Zelenskyj og hans kone, Olena Zelenska, under et møte med Polens president i Polen tidligere i april.

Olena Zelenska, Voldymyr Zelenskyjs kone, langer ut mot Vladimir Putin.

Tirsdag morgen stilte Olena Zelenska (45) opp i et intervju med Good Morning Britain. Her anslo den ukrainske førstedamen at 19.000 ukrainske barn har blitt ulovlig fraktet til Russland av Vladimir Putin, som vil «viske ut minnene deres og lære dem opp til å bli russere».

– Dette er skremmende. 19.000 ukrainske barn er ulovlig fraktet til Russland. Det er mye. De er ikke biler, kjøleskap eller dyr. De er mennesker, barn, sa hun.

Videre sa hun at tusenvis av ukrainske barn har blitt psykologisk traumatisert.

Olena Volodymyrivna Zelenska er en ukrainsk arkitekt og manusforfatter. Hun er Ukrainas førstedame som ektefelle til sittende president Volodymyr Zelenskyj

Kan være snakk om hundretusener

Forrige uke hevdet tre eksperter fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) at hundretusener av barn kan ha blitt fraktet fra Ukraina til Russland siden 2015, året etter Russland annekterte Krim-halvøya.

– Det virker som det er en plan om å assimilere dem på en massiv skala, sa en av Osse-ekspertene, Veronika Bilkova.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har utstedt en arrestordre på Vladimir Putin etter anklager om at Russland har bortført barn fra okkuperte områder i Ukraina.

Ifølge Osse-ekspertene skal Russland ha tatt rettslige og politiske grep for å gi russisk statsborgerskap til barna og plassere dem i fosterhjem.

I en omfattende rapport skriver de at barna blir utsatt for prorussiske informasjonskampanjer og får militær opptrening.

Adopteres bort

FNs flyktningsjef, Filippo Grandi, har tidligere hevdet Russland gir ukrainske barn russiske pass og adopterer dem bort, noe som bryter med de grunnleggende prinsippene for vern av barn i krigssituasjoner.

– Dette er noe som skjer i Russland og som ikke må skje, sa Grandi i januar.

Russland har tidligere nektet for påstandene om at de kidnapper ukrainske barn.