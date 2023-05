Toppolitikere: Trump kan ikke vinne valget

Trump dømt for seksuelt overgrep

Flere republikanske toppolitikere mener Trumps sjanser for å vinne valget neste år er minimert.

Den siste tiden har Donald Trump fått mye oppmerksomhet etter skribenten E. Jean Carroll anklaget den tidligere presidenten for voldtekt.

Tirsdag ble Trump kjent skyldig i overgrep og ærekrenkelser, men juryen mente ikke at Trump hadde voldtatt Carroll.

Nå har flere republikanske toppolitikere gitt uttrykk for at Trumps sjanser for å ta tilbake presidentvervet er redusert.

– En påminnelse

E. Jean Carroll var meget fornøyd etter Trump ble kjent skyldig. Trump har varslet at han vil anke. Les mer Lukk

De velgerne som støttet Trump i valget 2016, da han tok seieren foran Hillary Clinton, har siden forlatt ham, og det blir ikke noe lettere å få dem tilbake etter dommen.

Det mener senator Kevin Cramer (R).

– Ved Trumps første kandidatur var det flere usikre velgere som var åpne for å stemme på Trump. Mange av dem forlot ham under det andre valget, og dette er en påminnelse om hvorfor, sier Cramer til Washington Post.

Tidligere Arkansas-guvernør, Asa Hutchinson, som nylig lanserte seg selv som republikansk presidentkandidat ved valget i 2024, kaller tirsdagens kjennelse «nok et eksempel på Trumps uforsvarlige oppførsel».

Mer usikkerhet blant republikanerne

Tirsdagens reaksjoner reflekterer den politiske usikkerheten som omringer Donald Trumps forsøk på å innta en ny periode på Det hvite hus.

Republikanernes nestleder i Senatet, North Dakota-senator John Thune. Les mer Lukk

Trump er også tiltalt av statsadvokaten i New York for forfalskning av regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger. Det mest kjente tilfellet gjelder et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Under denne rettsprosessen var tonen i det republikanske partiet en annen enn den er nå. Da var støtten fra partiet helhjertet. Etter gårsdagens dom, valgte mange av partiets toppolitikere å ikke kommentere saken, og de som gjorde det, hadde delte meninger.

Republikanernes nestleder i Senatet, North Dakota-senator John Thune, mener opphopningen av rettslige saker mot Trump har en kumulativ effekt.

– Folk kommer til å begynne å fundere over om de orker all denne dramatikken, sier Thune ifølge Washington Post.