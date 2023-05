NTB

En tenåringsjente ble drept og ni andre personer såret da en mann med kniv stormet inn på et barnehjem i Polen tirsdag kveld, opplyser politiet i byen Lodz.

Jenta som er drept, bodde på barnehjemmet. Hun døde på stedet, sier polititalsperson Aneta Soberaj. Hun legger til at gjerningsmannen er pågrepet, og at politiet etterforsker motivet for angrepet.

Fire av de sårede fikk behandling på stedet.