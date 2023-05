Regionale ledere uttrykker bekymring for situasjonen i Myanmar

De sørøstasiatiske landene er «dypt bekymret» for voldsbruken i Myanmar, og ber partene i landet om at voldsbruken umiddelbart opphører. Bildet viser etterspillet av et luftangrep militærjuntaen gjennomførte mot landsbyen Pazi Gyi i april, der rundt 170 mennesker ble drept. Foto: Kyunhla Activists Group via AP / NTB

NTB

De sørøstasiatiske landene er «dypt bekymret» for voldsbruken i Myanmar, og ber partene i landet om at voldsbruken umiddelbart opphører.

Situasjonen i juntakontrollerte Myanmar har vært øverst på agendaen på toppmøtet til Samarbeidsorganisasjonen for Sørøst-Asia (Asean) denne uka. Organisasjonen har fått kritikk for å ikke gjøre nok for å finne en løsning på krisen.

– Vi er dypt bekymret over den pågående voldsbruken i Myanmar, skriver Asean-landenes ledere i en uttalelse. Videre oppfordrer de til at volden og maktbruken opphører, for å legge til rette for trygg forsyning av humanitær hjelp og «inklusiv nasjonal dialog».

Militærjuntaen i Myanmar har ignorert internasjonal kritikk og nekter å forhandle med opposisjonen, som inkluderer avsatte folkevalgte og væpnede grupperinger.

Et luftangrep mot landsbyen Pazi Gyi i april der rundt 170 mennesker ble drept, førte til global fordømmelse og isolerte juntaen enda mer. Juntaen forsvarte angrepet og begrunnet det med at en regimekritisk gruppe var i ferd med å åpne kontor der.

Følgende ti land er medlemmer av Asean: Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam.