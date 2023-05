Saudi-Arabia og Syria gjenopptar forholdet

NTB

Saudi-Arabia og Syria vil gjenåpne hverandres diplomatiske kontorer i det andre landet, mer enn ti år etter at forholdet mellom landene ble lagt på is.

Kunngjøringen kom tirsdag, noen dager etter at Syria ble tatt inn i varmen igjen i Den arabiske liga. Syria ble kastet ut av ligaen i 2011 som følge av regimets brutale behandling av demonstranter som protesterte mot det.

Det saudiske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at avgjørelsen er tatt for å styrke sikkerheten og stabiliteten i regionen. Like etter kom det en uttalelse fra det statlige syriske nyhetsbyrået Sana der det het at den syriske utenrikstjenesten gjenopptar sin virksomhet i Saudi- Arabia.

Den arabiske liga møtes i Saudi-Arabia 19. mai. Der er det åpnet for at Syrias president Bashar al-Assad kan delta.